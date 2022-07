Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC ("RRI" o l'"Offerente") ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del d.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") avente ad oggetto massime n. 62.918.072 azioni ordinarie (le "Azioni") di A.S. Roma S.p.A. ("AS Roma" o l'"Emittente"). I termini utilizzati di seguito con la lettera iniziale maiuscola, ove non diversamente definiti, hanno il significato loro attribuito nel documento relativo all'offerta (l'"Offerta") approvato da Consob con delibera n. 22350 del 9 giugno 2022 (il "Documento di Offerta") pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.asroma.com), sul sito internet dedicato all'offerta (www.assist.asroma.com) e sul sito internet del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).

*Integrazione del Programma Fedeltà: nuovi premi *

*L'Offerente comunica che, nell'ottica di consolidare ulteriormente la fidelizzazione alla AS Roma degli azionisti-tifosi che aderiranno all'Offerta, il Programma Fedeltà sarà integrato con nuovi ulteriori premi. Il Programma Fedeltà, un programma gratuito, speciale ed esclusivo che consente agli azionisti aderenti all'Offerta di beneficiare di specifiche categorie di benefit, con un significato sentimentale e emozionale unico, in quanto riferibili al mondo della AS Roma, risulta dunque dal 7 luglio 2022 integrato con i seguenti due nuovi ulteriori premi:

Iscrizione celebrativa: gli Azionisti Idonei che abbiano aderito anche con una sola Azione all'Offerta avranno il diritto, se lo vorranno, di vedere il proprio nome e cognome esposto insieme a quello degli altri azionisti aderenti presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini della AS Roma situato a Trigoria;

Foto con la Squadra: i Membri dell'Assist Club Platinum, ossia coloro i quali abbiano apportato all'Offerta un numero di Azioni superiore a 180.000, potranno vivere l'esperienza unica di prendere parte allo shooting per la tradizionale foto di inizio campionato della prima squadra della AS Roma.

L'introduzione di tali nuovi Premi Fedeltà riafferma la piena intenzione di RRI di garantire a coloro i quali abbiano aderito all'Offerta un ruolo da protagonisti, accedendo ad un programma continuativo di vantaggi e premi riservati, costituiti non solo da regali esclusivi ma anche da esperienze ed eventi unici. In appendice al presente comunicato stampa è riportato l'articolo 5 del Regolamento del Programma Fedeltà, allegato al Documento di Offerta, con evidenza delle modifiche apportate per tener conto dell'aggiunta dei nuovi premi

. Si rammenta che l'Offerta verrà perfezionata solo qualora si verifichino le Condizioni Sospensive, incluso il raggiungimento della Condizione Soglia pari al 95 per cento del capitale sociale dell'Emittente.

*Proroga del Periodo di Adesione *

**Alla luce di quanto precede, anche al fine di consentire agli azionisti dell'Emittente destinatari dell'Offerta di effettuare scelte consapevoli in ordine all'adesione all'Offerta medesima, l'Offerente comunica di aver concordato con Borsa Italiana la proroga del Periodo di Adesione, la cui conclusione era originariamente prevista per il giorno 8 luglio 2022, per ulteriori 5 Giorni di Borsa Aperta, ossia fino al 15 luglio 2022 incluso.

Conseguentemente, salvo il caso di ulteriore proroga:

(i) il Periodo di Adesione dell'Offerta terminerà alle 17.30 (ora italiana) del 15 luglio 2022, salvo ulteriore proroga in conformità alla normativa applicabile (il "Nuovo Periodo di Adesione");

(ii) la Data di Pagamento del Corrispettivo dovuto dall'Offerente per le Azioni portate in adesione all'Offerta è fissata per il 22 luglio 2022, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Nuovo Periodo di Adesione (la "Nuova Data di Pagamento"). La Data di Pagamento del Corrispettivo era inizialmente prevista per il 15 luglio 2022;

(iii) la Riapertura dei Termini, ove applicabile, avrà durata dal 25 luglio 2022 al 29 luglio 2022 e, pertanto, per le sedute del 25, 26, 27, 28 e 29 luglio 2022. La Riapertura dei Termini era originariamente prevista per le sedute del 18, 19, 20, 21 e 22 luglio 2022;

(iv) la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile, originariamente prevista per 29 luglio 2022, è fissata per il 5 agosto 2022.

Di seguito viene riportato il nuovo calendario dei principali eventi legati all'Offerta, come modificato per effetto della suddetta proroga del Periodo di Adesione all'Offerta.

|Data |Avvenimento |Modalità di comunicazione al mercato |

|15 luglio 2022

(salvo eventuali estensioni ai sensi della disciplina, anche regolamentare, applicabile) |Termine del Nuovo Periodo di Adesione.|-|

|Entro la sera dell'ultimo giorno del Nuovo Periodo di Adesione e comunque entro le ore 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Nuovo Periodo di Adesione (i.e. 18 luglio 2022) |Comunicazione in merito (i) ai risultati provvisori dell'Offerta, e (ii) al verificarsi ovvero o al mancato verificarsi della Condizione Soglia e, tale ultima ipotesi, alla eventuale decisione di rinunciare alla Condizione Soglia. |Comunicato stampa ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti. |

|Entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Nuova Data di Pagamento, ossia (salvo eventuali estensioni ai sensi della disciplina, anche regolamentare, applicabile) il 21 luglio 2022 |Comunicazione in merito (i) ai risultati definitivi dell'Offerta; (ii) alla conferma dell'avveramento ovvero del mancato avveramento della Condizione Soglia, nonché all'avveramento ovvero al mancato avveramento della Condizione MAC e della Condizione Evento Ostativo e/o della eventuale decisione di rinunciare ad esse (nella misura massima consentita dalla legge applicabile); (iii) al ricorrere dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (se applicabile) (come infra definito) dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (come infra definito) e del Diritto di Acquisto (come infra definito) (se applicabile) e (iv) alle modalità e alla tempistica dell'eventuale Delisting. |Comunicato stampa ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti. |

|Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Nuovo Periodo di Adesione, ossia (salvo eventuali estensioni ai sensi della disciplina, anche regolamentare, applicabile) il 22 luglio 2022 |Pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione all'Offerta. |- |

|25 luglio 2022 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità con la normativa applicabile) |Inizio dell'eventuale Riapertura dei Termini. |- |

|29 luglio 2022 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità con la normativa applicabile) |Termine dell'eventuale Riapertura dei Termini. |Comunicato stampa al mercato ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti. |

|Entro la sera dell'ultimo giorno del periodo di Riapertura dei Termini o comunque entro le ore 7:59 del 1° (primo) Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del periodo di Riapertura dei Termini (i.e. il 1° agosto 2022) |Comunicazione in merito (i) ai risultati provvisori dell'Offerta all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini; (ii) all'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (come infra definito) e del Diritto di Acquisto (come infra definito); e (iii) indicazioni sulla tempistica del Delisting. |Comunicato stampa al mercato ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti. |

|Entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa antecedente la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini (i.e. il 4 agosto 2022) |Comunicazione in merito (i) ai risultati definitivi dell'Offerta all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini; (ii) alla conferma dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto; e (iii) conferma sulla tempistica del Delisting. |Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti. |

|Il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo al termine della Riapertura dei Termini ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità con la normativa applicabile) il 5 agosto 2022 |Pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini. |- |

|A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge |In caso di sussistenza dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, e indicazioni sulla tempistica del Delisting. |Pubblicazione di un comunicato ai sensi dell'articolo 50-quinquies del Regolamento Emittenti (se applicabile).|

|A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge|In caso di sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni relative alla Procedura Congiunta, e indicazioni sulla tempistica del Delisting.|Pubblicazione di un comunicato ai sensi dell'articolo 50-quinquies del Regolamento dell'Emittente (se applicabile).|

Nota: tutte le comunicazioni e i comunicati stampa di cui alla precedente tabella, ove non diversamente specificato, si intendono diffusi con le modalità di cui all'articolo 36, comma 3, del Regolamento Emittenti; i comunicati e gli avvisi relativi all'Offerta sono stati o saranno pubblicati senza indugio sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.asroma.com, sul sito internet dedicato all'Offerta all'indirizzo www.assist.asroma.com nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it. Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato stampa, restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni dell'Emittente sono quotate su Euronext Milan, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente. L'Offerta non sarà promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del presente comunicato stampa, o di qualsiasi porzione dello stesso, del Documento di Offerta, così come copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Il presente comunicato stampa, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'Offerta, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

*Comunicato emesso da Romulus and Remus Investments LLC e diffuso da A.S. Roma S.p.A. su richiesta della medesima Romulus and Remus Investments LLC *

APPENDICE

*Articolo 5 del Regolamento del Programma Fedeltà

*

|Versione precedente |Nuova versione |

|ART. 5 – CLASSI DI APPARTENENZA |ART. 5 – CLASSI DI APPARTENENZA |

|

5.1 Il Programma consente ai Membri di accedere a diverse classi di appartenenza al Programma Fedeltà (le "Classi di Appartenenza"), il cui contenuto varia a seconda del numero di Azioni apportate all'Offerta medesima e, in particolare:

"Assist Club";

"Assist Club Plus";

"Assist Club Platinum",

(collettivamente, le "Classi").

|Invariato |

|5.2 Assist Club. L'accesso all'"Assist Club" – previsto per ogni Membro indipendentemente dal numero di Azioni apportate all'Offerta – darà diritto ai seguenti Premi Fedeltà: A. Benefici: (i) pacchetto di benvenuto. B. Esperienze: (i) incontro con il top management della AS Roma. C. Diritti dei Membri: (i) sconto sul merchandising della AS Roma; (ii) finestra di prevendita dedicata ai biglietti per il derby, (collettivamente, i "Premi Assist Club"). |5.2 Assist Club. L'accesso all'"Assist Club" – previsto per ogni Membro indipendentemente dal numero di Azioni apportate all'Offerta – darà diritto ai seguenti Premi Fedeltà: A. Benefici: (i) pacchetto di benvenuto; (ii) ottenere l'iscrizione celebrativa presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini a Trigoria. B. Esperienze: (i) incontro con il top management della AS Roma. C. Diritti dei Membri: (i) sconto sul merchandising della AS Roma; (ii) finestra di prevendita dedicata ai biglietti per il derby, (collettivamente, i "Premi Assist Club"). |

|

5.3 Assist Club Plus. L'accesso all'"Assist Club Plus" – previsto per ogni Membro che abbia apportato all'Offerta un numero di Azioni compreso tra 25.000 e 180.000 – darà diritto a ricevere, oltre ai Premi Assist Club sopra elencati, i seguenti ulteriori Premi Fedeltà:

A. Benefici: (i) t-shirt celebrativa esclusiva;

B. Esperienze: (i) partecipare a un evento con la Squadra; (ii) invito all'annuale evento natalizio,

(collettivamente, i "Premi Assist Club Plus").

|Invariato |

|5.4 Assist Club Platinum. L'accesso all'"Assist Club Platinum" – previsto per ogni Membro che abbia apportato all'Offerta un numero di Azioni superiore a 180.000 – darà diritto a ricevere, oltre ai Premi Assist Club e ai Premi Assist Club Plus sopra elencati, i seguenti ulteriori Premi Fedeltà: A. Esperienze: (i) partecipare a un evento nel giorno della partita. B. Diritti dei Membri: (i) gestione dedicata dell'account, (collettivamente, gli "Assist Club Platinum Awards"). |5.4 Assist Club Platinum. L'accesso all'"Assist Club Platinum" – previsto per ogni Membro che abbia apportato all'Offerta un numero di Azioni superiore a 180.000 – darà diritto a ricevere, oltre ai Premi Assist Club e ai Premi Assist Club Plus sopra elencati, i seguenti ulteriori Premi Fedeltà: A. Esperienze: (i) partecipare a un evento nel giorno della partita; (ii) partecipazione allo shooting per la tradizionale foto di inizio campionato della prima squadra. B. Diritti dei Membri: (i) gestione dedicata dell'account, (collettivamente, gli "Assist Club Platinum Awards"). |

|5.5 Premi Fedeltà Ulteriori. Gli Azionisti Idonei che abbiano apportato all'Offerta tutte (e non meno di tutte) le proprie Azioni (vale a dire, le Azioni detenute alla Data di Registrazione più tutte le altre Azioni eventualmente detenute dagli Azionisti Idonei) avranno altresì il diritto di ricevere ulteriori, specifici, Premi Fedeltà, in aggiunta ai Premi Fedeltà previsti ai sensi delle rispettive Classi di Appartenenza, consistenti nei seguenti premi: * Con riferimento agli Azionisti Idonei appartenenti alle Classi Assist Club, Assist Club Plus e Assist Club Platinum: * partecipare a una sessione di allenamento a porte aperte. * Con riferimento agli Azionisti Idonei appartenenti alle Classi Assist Club Plus e Assist Club Platinum: * partecipare a un incontro con l'allenatore. * Con riferimento agli Azionisti idonei appartenenti alla Classe Assist Club Platinum: * partecipare a una cena con il Presidente e il Vicepresidente. |5.5 Premi Fedeltà Ulteriori. Gli Azionisti Idonei che abbiano apportato all'Offerta tutte (e non meno di tutte) le proprie Azioni (vale a dire, le Azioni detenute alla Data di Registrazione più tutte le altre Azioni eventualmente detenute dagli Azionisti Idonei) avranno altresì il diritto di ricevere ulteriori, specifici, Premi Fedeltà, in aggiunta ai Premi Fedeltà previsti ai sensi delle rispettive Classi di Appartenenza, consistenti nei seguenti premi: * Con riferimento agli Azionisti Idonei appartenenti alle Classi Assist Club, Assist Club Plus e Assist Club Platinum: * partecipare a una sessione di allenamento a porte aperte. * Con riferimento agli Azionisti Idonei appartenenti alle Classi Assist Club Plus e Assist Club Platinum, oltre ai premi sopra elencati: * partecipare a un incontro con l'allenatore. * Con riferimento agli Azionisti idonei appartenenti alla Classe Assist Club Platinum, oltre ai premi sopra elencati: * partecipare a una cena con il Presidente e il Vicepresidente. |

|5.6 L'Offerente si riserva il diritto di modificare i Premi Fedeltà a sua esclusiva discrezione. |Invariato|

**

(GD - www.ftaonline.com)