Houston, 22 luglio 2022 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC ("RRI" o l'"Offerente") ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del d.

Houston, 22 luglio 2022 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC ("RRI" o l'"Offerente") ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del d.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") avente ad oggetto massime n. 62.918.072 azioni ordinarie (le "Azioni") di A.S. Roma S.p.A. ("AS Roma" o l'"Emittente"), l'Offerente comunica quanto segue, anche ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c) del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

I termini utilizzati di seguito con la lettera iniziale maiuscola, ove non diversamente definiti, hanno il significato loro attribuito nel documento relativo all'offerta (l'"Offerta") approvato dalla Consob con delibera n. 22350 del 9 giugno 2022 e pubblicato lo scorso 13 giugno 2022 (il "Documento di Offerta").

*RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA *

*Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta, durante il Periodo di Adesione terminato in data odierna, come da ultimo prorogato, complessive n. 34.713.618 Azioni, rappresentative di circa *il 5,520% del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, tenuto conto delle Azioni portate in adesione all'Offerta, delle n. 565.964.248 di Azioni, pari all'89,995% del capitale sociale dell'Emittente, già detenute, direttamente e indirettamente, dall'Offerente e delle n. 2.500.000 Azioni, pari al 0,398% del capitale sociale dell'Emittente, acquistate in data odierna dall'Offerente su Euronext Milan tramite Equita SIM S.p.A., ad un prezzo medio ponderato di Euro 0,45 per Azione – e, comunque, ad un prezzo unitario non superiore al Corrispettivo dell'Offerta – lo stesso Offerente verrebbe a detenere, alla data di regolamento dell'Offerta e qualora i suddetti risultati provvisori risultino confermati, n. 603.177.866 Azioni, pari al 95,913% del capitale sociale dell'Emittente.

Per l'effetto, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo di Adesione, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, si rende noto che:

(i) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40-bis, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti, la riapertura dei termini del Periodo di Adesione non avrà luogo;

(ii) si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF delle rimanenti n. 25.704.454 Azioni, pari al 4,087% del capitale sociale.

Come comunicato in data 14 luglio 2022, il Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, pari ad Euro 0,45 per Azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 29 luglio 2022, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente. Si rammenta infine che, in caso di avveramento delle Condizioni dell'Offerta e, dunque, di esito positivo della stessa, gli azionisti che abbiano portato in adesione all'Offerta le loro Azioni otterranno, a titolo gratuito e su loro richiesta volontaria, lo status di membro dell'"Assist Club", ossia un programma di fedeltà speciale ed esclusivo istituito con l'obiettivo di consolidare la fidelizzazione alla AS Roma degli azionisti-tifosi che abbiano aderito all'Offerta, mediante la concessione di specifici premi fedeltà.

Maggiori dettagli in merito all'adesione a tale programma saranno forniti dall'Offerente nel comunicato stampa sui risultati definitivi dell'Offerta entro il giorno 28 luglio 2022.

*CONDIZIONI DELL'OFFERTA *

**Come indicato nel Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è soggetta al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

(i) la Condizione Soglia, per il verificarsi della quale è richiesto che le adesioni all'Offerta abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni tale da consentire all'Offerente di venire a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, ivi incluse le Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto e le Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta medesima nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

(ii) la Condizione MAC;

(iii) la Condizione Evento Ostativo.

Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta come indicati nel presente comunicato, l'Offerente rende noto che l'evento dedotto nella Condizione Soglia (ove tali risultati provvisori fossero confermati) risulterebbe avveratosi. Resta inteso che l'Offerta è comunque soggetta alle ulteriori Condizioni dell'Offerta e, segnatamente, la Condizione MAC e la Condizione Evento Ostativo.

Pertanto, come già indicato nel Documento di Offerta, ove i risultati provvisori fossero confermati e, dunque, la Condizione Soglia dovesse essere soddisfatta, il corrispettivo dovuto per le Azioni acquistate tramite l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF sarà determinato dalla Consob in misura pari al Corrispettivo dell'Offerta.

Con riferimento alla Condizione MAC e Condizione Evento Ostativo, l'Offerente comunica che renderà noto, entro le ore 7:59 del giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento, come da ultimo prorogata (i.e. il giorno 29 luglio 2022), il verificarsi o il mancato verificarsi di suddette ulteriori condizioni e, nel caso in cui non si siano verificate, l'eventuale sua decisione di rinunciare alle stesse.

Si rammenta che in caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni dell'Offerta e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tale scenario, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite ai rispettivi titolari entro il giorno di borsa aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato il mancato perfezionamento dell'Offerta, e non sarà attribuito alcun Premio Fedeltà.

Le Azioni ritorneranno nella disponibilità dei rispettivi titolari senza addebito di oneri o spese a loro carico. I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6 del Regolamento Emittenti, il quale sarà diffuso dall'Offerente entro la data di pagamento, come da ultimo prorogata (i.e. entro il giorno 28 luglio 2022).

Comunicato emesso da Romulus and Remus Investments LLC e diffuso da A.S. Roma S.p.A. su richiesta della medesima Romulus and Remus Investments LLC*

