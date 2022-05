Green BidCo (l'"Offerente") comunica che, in data 10 maggio 2022, alle ore 17.

*Green BidCo *(l'"Offerente") comunica che, in data 10 maggio 2022, alle ore 17.30,si è concluso il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi degli articoli 102 e106, comma 1, del TUF (l'"Offerta") promossa dall'Offerente e avente ad oggetto le azioni ordinarie di FalckRenewables S.p.A. ("Falck Renewables" o l'"Emittente"), dedotte le azioni ordinarie già detenutedall'Offerente nonché le azioni proprie detenute dall'Emittente.I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hannoil significato ad essi attributo nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB condelibera n. 22290 in data 8 aprile 2022 (il "Documento di Offerta").

1. Risultati provvisori dell'Offerta

*Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & InvestmentBanking, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, allachiusura del Periodo di Adesione, avente inizio il giorno 11 aprile 2022 alle ore 8.30, risultano *portate inadesione all'Offerta n. 76.272.980 azioni, rappresentative del 23,393% del capitale sociale dell'Emittente.

Dalla Data del Documento di Offerta alla data del 10 maggio 2022, l'Offerente ha effettuato taluni acquisti di azioni aldi fuori dell'Offerta, comunicati da quest'ultimo in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentariapplicabili in data 13, 14, 20, 27, 28 e 29 aprile 2022 e in data 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 maggio 2022, percomplessive n. 4.644.707 azioni, pari all'1,425% del capitale sociale dell'Emittente.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, tenuto conto(i) delle n. 76.272.980 azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 23,393%del capitale sociale dell'Emittente); (ii) delle n. 4.644.707 azioni acquistate al di fuori dell'Offertasuccessivamente alla Data del Documento di Offerta (pari all'1,425% del capitale sociale dell'Emittente); (iii)delle n. 609.499 Azioni Proprie (pari allo 0,187% del capitale sociale dell'Emittente); e (iv) delle n.229.565.825 azioni già di titolarità dell'Offerente (pari al 70,407% del capitale sociale dell'Emittente),*l'Offerente verrà a detenere complessive n. 311.093.011 azioni, pari al 95,411% del capitale socialedell'Emittente *(ivi incluse le Azioni Proprie).

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle azioni portate in adesione all'Offerta duranteil Periodo di Adesione (pari a Euro 8,81 per ciascuna azione), a fronte del contestuale trasferimento deldiritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente, avverrà il giorno 17 maggio 2022.

Si precisa che, essendo l'Offerta un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi degli articoli 102 e 106,comma 1, del TUF, essa non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia.

2. Mancata Riapertura dei Termini e presupposti di legge per l'adempimento dell'Obbligo diAcquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111del TUF

**Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta sopra indicati, laddove confermati, l'Offerente rende noto che:(i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 3, lett. b) delRegolamento Emittenti; e (ii) essendo l'Offerente venuto a detenere una partecipazione superiore al 95% delcapitale sociale dell'Emittente, risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'Obbligo diAcquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF inrelazione alle rimanenti n. 14.961.910 azioni, pari al 4,589% del capitale sociale dell'Emittente (le "AzioniResidue").

Pertanto, a seguito della conferma di tali risultati, l'Offerente – come dichiarato nel Documento di Offerta –esercitando il Diritto di Acquisto adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1,del TUF avente a oggetto le Azioni Residue, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

Si precisa altresì che, a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà, ai sensidell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti perl'esercizio del Diritto di Acquisto.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno comunicati entro le ore 7:59 del 16 maggio 2022 con l'appositoComunicato sui Risultati dell'Offerta che sarà pubblicato a cura dell'Offerente ai sensi dell'art. 41, comma 6,del Regolamento Emittenti, che conterrà altresì le opportune informazioni in merito alla successivaprocedura per l'adempimento della Procedura Congiunta e il conseguente Delisting.

