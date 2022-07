Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Limbo S.r.l. (l'"Offerente"), avente ad oggetto le azioni ordinarie di *Piteco *S.p.A. (l'"Emittente"), ai sensi degli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF"), comunicata in data 15 giugno 2022 e oggetto di successivo comunicato stampa di avvenuto deposito del documento di offerta (il "Documento di Offerta") presso CONSOB in data 16 giugno 2022 (l'"Offerta"), si rende noto che CONSOB ha approvato in data 13 luglio 2022 il Documento di Offerta.

Periodo di Adesione*

Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento CONSOB 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 18 luglio 2022 e terminerà, salvo proroghe, alle ore 17:30 (ora italiana) del 5 agosto 2022 (estremi inclusi) (il "Periodo di Adesione").

Pertanto, il giorno 5 agosto 2022 rappresenterà l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione e ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come infra definita).

Il corrispettivo offerto dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pagato – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni all'Offerente – il giorno 12 agosto 2022, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b) n. 1 del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta per le sedute del 16, 17, 18, 19, e 22 agosto 2022, salvo proroga del Periodo di Adesione (estremi inclusi) (la "Riapertura dei Termini").

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – a fronte del contestuale Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone trasferimento della proprietà di dette Azioni all'Offerente – il giorno 29 agosto 2022, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Corrispettivo

L'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in denaro pari a Euro 11,25 (il "Corrispettivo") (da considerarsi "cum dividendo", pertanto il corrispettivo sarà diminuito dell'importo di qualsiasi eventuale dividendo, ordinario o straordinario, per Azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente abbiano approvato la distribuzione e che risulti effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del Corrispettivo) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Il Documento di Offerta sarà depositato presso CONSOB e verrà messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

(i) la sede sociale dell'Offerente in Via Imbonati 18, 20159, Milano;

(ii) gli uffici di UniCredit Bank AG, succursale di Milano (Intermediario Incaricato del Coordinamento), in Piazza Gae Aulenti, 4 - Torre C, 20154, Milano;

(iii) il sito internet dell'Offerente (www.deda.group). Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta che sarà pubblicato come sopra indicato. L'Offerente renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa.

Il Periodo di Adesione cui si fa riferimento nel presente comunicato non ha ancora avuto inizio e, pertanto, il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non rappresenta né un'offerta di acquisto, né una sollecitazione a vendere, titoli.

