A.S. Roma ha diffuso su richiesta di Romolus and Remus Investment LLC il seguente comunicato in merito all'opa in corso. "ULTIMI DUE GIORNI D'OPA Romolus and Remus Investment LLC comunica ufficialmente che oggi e domani sono gli ultimi due giorni d'OPA. In particolare Romolus and Remus Investment LLC conferma che (i) non ci saranno altre proroghe dei tempi d'OPA, che scadrà domani, venerdì 22 luglio e (ii) non ci saranno altri rialzi di prezzo, che non supererà 0,45 per azione".

Dagli aggiornamenti di Borsa di ieri sera sulle offerte pubbliche di acquisto in corso si apprende che complessivamente sono state apportati all'offerta 25.995.861 azioni, pari al 41,317% degli strumenti oggetto di offerta.

Va detto che sono normali in caso di offerte le adesioni all'ultimo minuto. Ma va anche ricordato che l'opa su AS Roma è condizionata al raggiungimento del 95% del capitale della società almeno in vista del delisting.

