Muhammad Sanusi Barkindo, 63 anni segretario generale del cartello dei produttori di petrolio Opec in rappresentanza della Nigeria, è improvvisamente scomparso ieri sera alle 11. Lo ha confermato il direttore generale della compagnia petrolifera nigeriana NNPC Mallam Mele Kyari. Ancora ignote le cause della morte improvvisa, Barkindo era stato insignito di diverse onoreficenze anche di recente e avrebbe entro la fine di questo mese lasciato l'incarico alla guida del cartello. Alcune indiscrezioni recenti avevano ipotizzato dopo la fine dell'incarico all'Opec un passaggio al think tank americano Atlantic Council presso il Global Energy Center. Barkindo era appena stato ricevuto dal presidente della Nigeria Muhammadu Buhari in una villa presidenziale dove era apparso in buona salute. Martedì infatti il presidente Buhari aveva espresso allo stesso Barkindo la gratitudine della nazione lodandolo come degno ambasciatore della Nigeria.

