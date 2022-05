Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata sull'Euronext Milan- segmento STAR - gestito da Borsa Italiana, ha approvato l'Informazione Finanziaria Periodica Aggiuntiva al 31 marzo 2022.

• Totale Ricavi: €183,0 mln vs. €142,2 mln nel 1° trimestre 2021

• EBITDA: €6,8 mln vs. €4,2 mln nel 1° trimestre 2021 (EBITDA Q1 '22 adj.1 €6,9 mln)

• EBIT: €4,6 mln vs. €2,5 mln nel 1° trimestre 2021 (EBIT Q1 '22 adj. €4,9 mln)

• Utile netto: €3,0 mln vs. €1,6 mln nel 1° trimestre 2021

• Indebitamento Netto: €35,8 mln rispetto a €44,5 mln del 31 dicembre 2021

L'Amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: "Nel primo trimestre 2022 si consolida e prosegue il trend di crescita riscontrato nel 2021. Il mercato del lavoro, nel primo trimestre, ha lanciato segnali incoraggianti che il Gruppo ha saputo cogliere, nonostante il contesto di incertezza dovuto alla guerra tra Russia e Ucraina. Evidenziamo, comunque, la crescita della Società controllata Family Care – Agenzia per il lavoro che ha registrato un aumento dei volumi pari al +14% rispetto al Q1 2021 e della controllata Seltis Hub con focus sulla ricerca e selezione che ha realizzato +79% di ricavi rispetto al medesimo periodo 2021. Nel primo trimestre abbiamo, inoltre, portato a termine con successo il processo di integrazione e riorganizzazione del Gruppo Quanta con la fusione di Quanta S.p.A in Openjobmetis e con la fusione di Quanta Risorse Umane S.p.A in Openjob Consulting S.r.l.. Siamo inoltre orgogliosi di comunicare il miglioramento del nostro rating ESG da 12,5 punti a 10,4 punti. Concludiamo, quindi, positivamente il primo atto di questo 2022, e proseguiamo con fiducia verso il raggiungimento dei nostri obiettivi".

(RV - www.ftaonline.com)