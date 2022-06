Come anticipato da Reuters, Oracle ha comunicato di avere ottenuto il via libera incondizionato da parte della Ue al takeover di Cerner Corporation per 28,3 miliardi di dollari. L'operazione, annunciata lo scorso dicembre, è la più costosa di sempre per Oracle. Cerner, che ha base a Kansas City, è specializzata in sistemi informatici utilizzati da medici e ospedali in oltre 27.000 strutture in tutto il mondo. Il via libera della Commissione europea era l'ultimo tassello necessario per il deal che verrà quindi finalizzato settimana prossima. Oracle aveva chiuso in declino dello 0,44% mercoledì al Nyse, contro la flessione dello 0,17% di Cerner al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)