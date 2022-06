Oracle rimbalza a Wall Street dopo avere comunicato risultati relativi al quarto trimestre dell'esercizio 2022 segnati da profitti netti in declino da 4,03 miliardi, pari a 1,37 dollari per azione, a 3,19 miliardi, e 1,16 dollari.

Oracle rimbalza a Wall Street dopo avere comunicato risultati relativi al quarto trimestre dell'esercizio 2022 segnati da profitti netti in declino da 4,03 miliardi, pari a 1,37 dollari per azione, a 3,19 miliardi, e 1,16 dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 1,54 dollari, a fronte di ricavi in crescita del 5% annuo a 11,8 miliardi. Il consensus di FactSet era invece per 1,37 dollari e 11,6 miliardi rispettivamente. Oracle ha toccato un rally del 15% in after market (il titolo aveva però chiuso con un crollo del 4,60% lunedì al Nyse).

