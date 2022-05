Secondo quanto riportano fonti citate in esclusiva da Reuters, Oracle sarebbe vicina a ottenere il via libera incondizionato da parte della Ue al takeover di Cerner Corporation per 28,3 miliardi di dollari.

Secondo quanto riportano fonti citate in esclusiva da Reuters, Oracle sarebbe vicina a ottenere il via libera incondizionato da parte della Ue al takeover di Cerner Corporation per 28,3 miliardi di dollari. L'operazione, annunciata lo scorso dicembre, sarebbe la più costosa di sempre per Oracle. Cerner, che ha base a Kansas City, è specializzata in sistemi informatici utilizzati da medici e ospedali in oltre 27.000 strutture in tutto il mondo. La Commissione europea dovrebbe pronunciarsi in merito all'acquisizione il prossimo 1° giugno. Oracle ha chiuso in declino dell'1,44% martedì al Nyse, contro il guadagno dello 0,36% di Cerner al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)