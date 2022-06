Orsero S.p.A. ("Orsero" o la "Società") comunica l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 28 aprile 2022. Tale programma, come i precedenti, rappresenta un'opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni di legge e in particolare, con lo scopo di dotare la Società di uno stock di azioni proprie propedeutico all'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, fermo restando che la Società si riserva la facoltà di destinare le azioni in portafoglio della stessa al servizio delle altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima. Le operazioni di acquisto di azioni in attuazione del programma avverranno nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti e con le modalità e nei limiti operativi previsti dalla delibera sopra richiamata, dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), in conformità alle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR e, in generale, alla normativa generale e di settore applicabile, e precisamente:

- fermi i limiti di legge, gli acquisti avranno a oggetto massime complessive n. 150.000 azioni ordinarie Orsero, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo di 2.000.000 euro;

- modalità di acquisto sul mercato regolamentato ai sensi dell'art. 144-bis, comma, 1, lett. b), del Regolamento Consob 11971/1999 e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del D. Lgs 58/1998 e tenuto conto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 ("Regolamento 1052") attuativo della MAR;

- gli acquisti saranno effettuati a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta in acquisto indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Orsero sul mercato Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto;

- gli acquisti saranno effettuati per volumi non superiori al 25% del volume medio giornaliero delle azioni Orsero, nella sede di negoziazione in cui viene effettuato l'acquisto, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione anteriori la data d'acquisto;

- il programma di acquisto avrà inizio in data 10 giugno 2022 e avrà durata fino al 31 agosto 2022.

La Società ha conferito a Intesa Sanpaolo S.p.A. l'incarico per l'attuazione del programma di acquisto di azioni proprie. Alla data del presente comunicato, Orsero detiene in portafoglio n. 327.514 azioni proprie, pari al 1,85% del capitale sociale. Le società controllate da Orsero non detengono azioni della controllante. La Società provvederà alle comunicazioni di legge in merito agli acquisti realizzati in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie.

