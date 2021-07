[Investi ancora come un Pivello?] Clicca QUI ORA ed iscriviti al webinar gratuito in cui scoprirai come EVITARE i 6 ERRORI da pivello che non ti fanno guadagnare quando investi in borsa.

Il gruppo Orsero stringe una partnership con Orogel Fresco e amplia l'offerta a marchio F.lli Orsero con la frutta a nocciolo. Milano, 14 luglio 2021 – Il Gruppo Orsero, leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha stretto una partnership con Orogel Fresco, realtà del gruppo Orogel che produce e commercializza frutta e verdura coltivata in Italia.

L'accordo prevede una sinergia delle due aziende per lo sviluppo della nuova linea F.lli Orsero dedicata alla frutta a nocciolo di qualità Extra Premium: nettarine, pesche, albicocche e susine, tutte coltivate in Emilia-Romagna, Basilicata e Puglia da produttori selezionati che raccolgono la frutta matura al punto giusto e la confeziono direttamente in campagna.

Alessandro Canalella, Chief Commercial Officer del Gruppo Orsero, ha così commentato: "La partnership attivata con Orogel Fresco è per noi strategica e segna un ulteriore passo verso l'obiettivo che si è posto il Gruppo Orsero di valorizzare la filiera agroalimentare italiana.

La collaborazione con questa grande realtà produttiva, che comprende circa 700 agricoltori italiani, arricchirà la nostra offerta a marchio F.lli Orsero con una linea di prodotti selezionati per varietà e specie con alto valore organolettico e merceologico".

I nuovi prodotti saranno commercializzati su tutto il territorio italiano da Fruttital, società del Gruppo Orsero, attraverso la sua capillare rete distributiva, che raggiunge il canale tradizionale e la GDO. (SF - www.ftaonline.com)

