Il miliardario spagnolo Amancio Ortega compra un grattacielo da 500 milioni di dollari a New York.

di Financial Trend Analysis

Il miliardario spagnolo Amancio Ortega compra un grattacielo da 500 milioni di dollari a New York. 19 Dutch è un grattacielo residenziale nel Financial District della Lower Manhattan, con 482 unità abitative e spazi commerciali su 64 piani. Il fondatore di Industria de Diseño Textil (Inditex, leader mondiale della grande distribuzione d'abbigliamento con catene come Zara) ha acquistato attraverso la holding Pontegadea (principale azionista della stessa Inditex) l'edificio da Carmel Partners. La costruzione di Carmel 19 Dutch era stata ultimata nel 2019.

(RR - www.ftaonline.com)