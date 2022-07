Dopo una seduta contrastata ma alla fine in positivo per l'Asia, come pure per i mercati europei, l'ultima sessione dell'ottava di Wall Street è stata ancora in altalena.

Dopo una seduta contrastata ma alla fine in positivo per l'Asia, come pure per i mercati europei, l'ultima sessione dell'ottava di Wall Street è stata ancora in altalena. Le decise perdite registrate all'avvio degli scambi si sono via via ridotte e alla fine le variazioni sono state moderate e Dow Jones Industrial Average, S&P 500 e Nasdaq Composite hanno tutti archiviato l'ottava in crescita. Protagonista di giornata è stata l'occupazione Usa: in giugno sono stati 372.000 i nuovi posti di lavoro (a esclusione del settore agricolo) contro i 384.000 di maggio e i 250.000 del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Indicazioni positive che rafforzano le aspettative di un nuovo aumento dei tassi d'interesse di 75 punti base nel meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) di 26-27 luglio. Secondo il Cme FedWatch Tool è al 92,4% la probabilità di un incremento del costo del denaro di 75 punti base e per il 7,6% restante l'ipotesi è invece di un rialzo di 100 punti.

Unico in positivo dei tre principali indici neworkesi venerdì è stato il Nasdaq, apprezzatosi dello 0,12% (13,96 punti) a 11.635,31 punti. Per il mercato tecnologico si tratta della quinta seduta consecutiva di guadagni: non succedeva da novembre. Il Dow Jones ha invece perso lo 0,15% (46,40 punti) a 31.388,15 punti contro il declino limitato allo 0,08% (3,24 punti) dell'S&P 500, sceso a 3.899,38 punti. Tra gli undici sottoindici che compongono l'S&P 500 hanno chiuso in rialzo solo Health (dello 0,27%) e Technology (0,07%). Peggiori sono stati invece Real Estate e Industrials deprezzatisi dello 0,55% e dello 0,46% rispettivamente. L'Energy, dopo una settimana di passione, ha chiuso sostanzialmente invariato (0,01% la sua flessione), ma rimane in declino del 18% da inizio giugno contro il 6% perso dall'S&P 500 nel suo complesso.

Tra i singoli titoli da segnalare le generalizzate perdite per turismo e alberghiero, con il crollo del 4,67% di Caesars Entertainment al Nasdaq (3,43% il declino di Carnival Corporation al Nyse), e per quelli legati alle materie prime (4,18% la flessione di Freeport-McMoRan). Tutti i riflettori, però, sono stati per Twitter, dopo che il Washington Post aveva riportato come in forte dubbio il takeover da 44 miliardi di dollari da parte di Elon Musk. Il numero uno di Tesla ha confermato le indiscrezioni annunciando, su Twitter ovviamente, la volontà di annullare l'accordo per l'acquisizione. Una lettera inviata dal suo legale ha ricordato che Twitter non ha fornito le informazioni richieste per quasi due mesi. Anche se è palese che l'intestardirsi di Musk sul numero di fake account sia solo una scusa per fare dietrofront sull'operazione. E Twitter dopo avere perso il 5,10% venerdì al Nyse (peggiore performance dell'S&P 500) ha sfiorato un ulteriore crollo del 6% in after market.

Sul fronte macroeconomico, secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), in giugno il tasso di disoccupazione è rimasto invariato in Usa sul 3,6% già registrato nei precedenti tre mesi, in linea con le attese. Lo scorso mese il salario medio orario è salito dello 0,3% sequenziale, contro lo 0,4% della lettura finale di maggio e del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Su base annua i salari sono invece aumentati del 5,1% contro il 5,3% precedente e il 5,0% stimato dagli economisti. Secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, in maggio le scorte all'ingrosso sono salite in Usa dell'1,8% mensile, contro il 2,3% di aprile e il 2,0% della lettura preliminare diffusa a fine giugno.

(RR - www.ftaonline.com)