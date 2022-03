OVS -3,1% negativa in scia a H&M -10,2%. Il fashion retailer svedese (numero 2 al mondo) è in forte calo alla borsa di Stoccolma dopo la forte delusione sugli utili del suo primo trimestre: 282 milioni di corone (27,3 milioni di euro) contro il consensus a 1,0 miliardi. H&M ha annunciato che aumenterà i prezzi per salvare i margini dop il forte incremento dei costi dei materiali e dei trasporti. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

