di Financial Trend Analysis

OVS +3,0% sale sui massimi da fine marzo dopo che ieri l'assemblea ha confermato il dividendo 2022 a 0,04 euro per azione con pagamento il 22 giugno e, "alla luce dell'andamento delle vendite realizzate sin d'ora, superiore alle nostre aspettative", le previsioni per un 2022 in crescita nei risultati economici e finanziari.