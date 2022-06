di Financial Trend Analysis

OVS S.p.A. (codice LEI: 8156001A772766DCAA71) comunica di aver acquistato su Euronext Milan, nel periodo tra il 09 giugno 2022 e il 15 giugno 2022, n. 550.000 azioni ordinarie (pari allo 0,189% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di euro 1,8599 per un controvalore complessivo di euro 1.022.965,90. Tali operazioni sono state realizzate nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 31 maggio 2022, in prosecuzione dell'attuazione del programma di acquisto di azioni proprie già avviato in data 2 febbraio 2022 (già oggetto di informativa anche ai sensi dell'art.144 bis del Regolamento Consob 11971/99 e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98). Gli acquisti sono stati realizzati tramite l'intermediario abilitato Intesa San Paolo (codice LEI 2W8N8UU78PMDQKZENC08). A seguito delle operazioni finora effettuate, OVS S.p.A. detiene n. 5.369.241 azioni proprie pari allo 1,846 % del capitale sociale.

