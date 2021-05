CheBanca!, la Banca dedicata alla gestione degli investimenti del Gruppo Mediobanca, ha firmato una partnership strategica per la gestione dei pagamenti digitali con Nexi, PayTech leader in Italia e in Europa.

Per CheBanca! si tratta di una scelta coerente con la volontà di offrire ai propri clienti le migliori soluzioni sul mercato nella gestione degli investimenti e dei pagamenti; per Nexi è un ulteriore passo nella diffusione di prodotti e soluzioni innovative e ad alto contenuto tecnologico, indispensabili per la transizione alla cashless society del nostro Paese.

L'accordo permetterà di ampliare la gamma di carte di pagamento a disposizione della clientela di CheBanca!, con soluzioni sempre più evolute, disegnate per garantire anche alla clientela Premier i più alti standard di servizio. Ma non solo: grazie alla partnership con Nexi, i clienti CheBanca! avranno accesso a una rosa di funzionalità e servizi più ampia, tra le più avanzate oggi sul mercato.

Le carte *

** Oltre alle carte di debito internazionali, i clienti di CheBanca! avranno a disposizione un'ampia offerta di carte di credito Nexi: dalle Classic a quelle di più alto profilo come Excellence, Prestige e Black, tutte dotate di tecnologia contactless, abilitate alla virtualizzazione su dispositivi mobile e complete di una copertura assicurativa e una tutela legale su tematiche di cyber-risk. La sottoscrizione di una delle carte top di gamma offrirà, inoltre, ai clienti di CheBanca! la possibilità di accedere a esperienze uniche. Tra queste, un servizio di concierge 24/7, l'accesso alle VIP Lounge dei principali aeroporti del mondo oltre che a iniziative ed eventi organizzati in collaborazione con prestigiosi brand.

I servizi digitali *

** Grazie a questo accordo i clienti CheBanca! potranno inoltre contare su tutti i servizi digitali garantiti dall'evoluta piattaforma tecnologica di Nexi. Dal totale controllo delle spese, con la possibilità di personalizzare l'impostazione dei limiti di acquisto, fino alla virtualizzazione delle carte su smartphone e sugli indossabili tech. Avranno inoltre a disposizione un servizio clienti 24/7, fruibile via app, web e telefono, per avere informazioni sulla carta, per la sua gestione, oltre che per il blocco in caso di furto o frode.

"Attraverso la collaborazione con Nexi rafforziamo la nostra piattaforma digitale, offrendo ai nostri clienti servizi di alto profilo anche nei pagamenti – commenta Lorenzo Bassani, Direttore Generale di CheBanca! - In un settore in continua evoluzione come quello del PayTech, solo un operatore di primario standing internazionale come Nexi potrà garantire continui investimenti in innovazione, offrendo servizi best-in-class soprattutto in risposta ai bisogni della nostra clientela Premier, oggi con esigenze sempre più evolute e sofisticate".

"L'accordo con CheBanca! testimonia e consolida il nostro ruolo di PayTech al fianco delle Banche italiane – commenta Marco Ferrero, Commercial Director di Nexi - con l'obiettivo di offrire ai loro clienti prodotti innovativi e servizi sempre più personalizzati per specifiche esigenze, a supporto della trasformazione digitale in particolare in questo difficile contesto. Un ulteriore passo per la diffusione di soluzioni dei pagamenti digitali, con importanti benefici in termini di semplicità, efficienza e sicurezza, indispensabili per la modernizzazione del nostro Paese".

(GD - www.ftaonline.com)