Parsons Corporation ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il takeover di Xator per una valutazione di 400 milioni di dollari.

Parsons Corporation ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il takeover di Xator per una valutazione di 400 milioni di dollari. Entrambe le società operano nella difesa e risiedono in Virginia, nei pressi di Arlington (dove si trova il Pentagono) e della capitale Usa Washington. Xator è attiva in settori come la cibersicurezza ma anche nella biometrica e nei sistemi di velivoli senza pilota (droni). Parsons aveva chiuso in rally del 3,70% lunedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)