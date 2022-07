di Financial Trend Analysis

Parte al ribasso il future Eurostoxx 50. Il future cede l'1% circa a 3408 punti. Ieri i prezzi erano scesi fino a 3401 punti per poi terminare la seduta a 3448. I minimi di marzo, a 3380, sono ormai ad un passo. La discesa sotto quei livelli, anche se non determinante da un punto di vista grafico, rischia di essere un brutto colpo a livelli psicologico e di gettare il mercato ulteriormente nello sconforto. Graficamente sarebbe invece la violazione di 3320, 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, a contare. Sotto quei livelli probabile l'estensione del ribasso verso il livello successivo dei ritracciamenti di Fibonacci, quello del 61,8%, a 3060 punti circa. Supporto intermedio a 3221, base del gap del 9 novembre 2020. Un segnale credibile di ripresa verrebbe con il superamento di area 3450/55. In quel caso possibile il ritorno sui massimi di ieri, a 3497. Resistenza successiva a 3520 punti.

(AM - www.ftaonline.com)