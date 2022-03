Parte male il future Eurostoxx 50: -3,89% circa a 3420 punti. Il prezzo del petrolio Brent è salito nella notte fino a quasi 140 dollari, in vista del record di 147,50 dollari del luglio 2008, le quotazioni si sono poi stabilizzate poco al di sotto dei 130 dollari, comunque il 10% più alte di venerdì scorso, con il WTI a circa 125 dollari. La notizia che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, starebbe discutendo con gli alleati europei un possibile bando del petrolio russo ha fatto esplodere i prezzi. In Europa arrivano circa 3 milioni di barili al giorno di petrolio dei 5,5 milioni circa che la Russia produce su un totale di 11 milioni circa. Ad aggiungere preoccupazione c'è anche la Libyan National Oil Corporation, che ha comunicato venerdì che gruppi armati hanno fermato la produzione dei giacimenti libici di Sharara ed El Feel (hanno un output di 330.000 barili al giorno). L'aumento delle tensioni si riflette anche sull'andamento del prezzo dell'oro, che ha toccato i 2002 dollari (adesso a 1990 circa), ai massimi da settembre 2020. Prezzo record anche per il palladio, a 3230 dollari, in rialzo anche il rame. Le ripercussioni della guerra russo-ucraina sull'economia globale, e su quella dell'area euro, si prospettano sempre più pesanti. In Ucraina la guerra è in stallo, i tentativi di avanzata delle truppe russe a Kharkhiv e Chernihiv sarebbero stati fermati dalla resistenza interna. Che la situazione per l'economia è grave lo testimonia anche il fatto che il governo della Cina il target è di una crescita del Pil del 5,5% nel 2022, il più basso in oltre trent'anni (era dagli Anni Novanta del secolo scorso che non scendeva sotto al 6,0%). L'obiettivo annunciato sabato dal premier Li Keqiang davanti all'Assemblea del Popolo si confronta con quello "superiore al 6,0%" dello scorso anno mentre nel 2020 non era stato neppure comunicato a causa della pandemia di coronavirus. Il Pil cinese nel 2021 è alla fine rimbalzato dell'8,1% al traino della ripresa dalla crisi del Covid-19 ma secondo i dati preliminari comunicati dall'Ufficio nazionale di statistica in gennaio, nel quarto trimestre l'espansione è stata del 4,0% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 4,9% precedente (e al 7,9% del secondo trimestre). Negli Usa le indicazioni macro uscite venerdì sono invece state incoraggianti ma ovviamente non hanno potuto sostenere i mercati, concentrati solo sulla guerra in Ucraina e le sue ripercussioni. Il Dipartimento del Lavoro Usa ha reso noto che nel mese di febbraio i nuovi posti di lavoro, nei settori non agricoli, sono cresciuti di 678 mila unita' dopo l'incremento di 481 mila unità nella rilevazione precedente (rivisto da 199 mila unità). Le attese erano fissate su un incremento di 400 mila unità. Il tasso di disoccupazione si attesta al 3,8%, inferiore alla rilevazione precedente e alle attese (+3,9%). Fermo il salario orario medio mensile risultando inferiore alla rilevazione di gennaio e alle attese (rispettivamente pari al +0,6% e +0,5%). Su base annua le retribuzioni crescono al ritmo del 5,1% , dal +5,7% precedente. Anche in Germania fino a gennaio le cose andavano bene: l'Ufficio federale di statistica (Destatis) ha reso noto che nel mese di gennaio le vendite al dettaglio hanno fatto segnare una variazione positiva del 10,3% su base annuale, risultando in crescita del 14,2% in termini nominali. Su base mensile l'indice è aumentato del 2% dal -4,6% precedente. In termini nominali la crescita è stata del 3%. Gli analisti avevano previsto un incremento pari al 9,8%. Gli sconvolgimenti portati dalla guerra convinceranno probabilmente le banche centrali a limitare i propri interventi a contrasto dell'inflazione, i mercati si aspettano ora che la Bce alzi i tassi entro la fine dell'anno solo di 25 punti base contro i 50 che erano dati per scontati fino all'inizio del conflitto in Ucraina. Il future Eurostoxx 50 ha violato venerdì a 3577 il 38,2% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020 e potrebbe quindi ora spingersi verso il ritracciamento successivo nella scala di Fibonacci, il 50%, a 3330 punti. Supporto intermedio a 3379, minimo di dicembre 2020. Solo sopra 3470 primi segnali in favore di un rimbalzo, resistenza a 3570.

(AM - www.ftaonline.com)