Partenza al rialzo per il future Eurostoxx. Il future sale dell'1,18% a 3698 punti. Solo sopra 3745, massimo del 18 maggio e media mobile esponenziale a 50 giorni verrebbe tuttavia inviato un segnale di forza convincente. In quel caso obiettivo inizialmente a 3795, linea che scende dal top di fine marzo, poi a 3875, linea che unisce i minimi del 20 dicembre e del 24 gennaio, coincidente in questa fase con il 50% di ritracciamento del ribasso dal top di gennaio. Solo oltre quella resistenza atteso il ritorno sui 4000 punti. Sotto 3685 primo supporto a 3650, poi in area 3600, sostegno da rispettare per evitare il ritorno sulla linea che unisce i minimi di marzo e di maggio, passante a 3483 punti.

(AM - www.ftaonline.com)