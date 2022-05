Partenza al rialzo per il future Eurostoxx 50. Il future sale dello 0,9% circa a 3694 punti. I massimi di ieri, a 3703 punti, si collocano sul lato alto del canale discendente disegnato dal top del 21 aprile. Il superamento di quella resistenza permetterebbe una estensione del rimbalzo in atto dal minimo del 10 maggio con obiettivo in area 3870, dove transitano la media mobile esponenziale a 100 giorni e la linea ribassista disegnata dal massimo di gennaio. Con il superamento anche dei 3870 punti il future potrebbe ambire a vedere estendere il rialzo anche nel medio termine. Senza la rottura di area 3700/05 e in caso di discese al di sotto dei minimi di ieri a 3640 (primo supporto a 3665) il future rischierebbe invece di riattraversare tutto il canale ribassista citato sopra la cui base transita attualmente a 3470 punti circa.

(AM - www.ftaonline.com)