Partenza al rialzo per il future Eurostoxx 50. Il future guadagna lo 0,83% a 3626 punti. Dopo una seduta contrastata per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq, apprezzatosi di appena lo 0,06% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati europei la tendenza si è rafforzata su un netto recupero. Gli investitori sembrano avere metabolizzato i timori sul perdurare di un'elevata inflazione e danno fiducia alla stretta monetaria della Federal Reserve (Fed).

Jerome Powell, fresco di nomina per un secondo mandato, giovedì ha ricordato che la stabilità dei prezzi è "fondamento" dell'economia. Il chairman della Fed ha ammesso che la battaglia dell'istituto centrale di Washington per controllare l'inflazione "comporterà un po' di dolore" quando si sentirà l'impatto di tassi d'interesse più elevati ma ha sottolineato che il risultato peggiore sarebbe se i prezzi continuassero a crescere.

Parlando davanti al Senato ieri Jerome Powell ha detto "i rialzi dei tassi da mezzo punto sono appropriati alle prossime due riunioni" del Fomc, quindi quelle di giugno e di luglio, ma ha anche aggiunto che la Fed è "pronta a fare di più". Prezzi "al 2% con un mercato del lavoro forte" non sono facili da ottenere e dipendono anche "fattori che non controlliamo", come gli "eventi geopolitici nel mondo che giocheranno un ruolo molto importante".

La crescita dei prezzi è comunque impressionante in tutto il mondo. I prezzi alla produzione negli Usa, secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), sono saliti nel mese di aprile dell'11,0% annuo, in marginale rallentamento rispetto all'11,2% di marzo (10,3% in febbraio) ma sopra al 10,7% stimato dagli economisti. Su base mensile l'indice dei prezzi alla produzione è cresciuto dello 0,5% contro l'1,6% precedente (0,9% in febbraio), in linea con il consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. In aprile l'indice dei prezzi all'export ha registrato in Corea del Sud una crescita del 21,4% annuo, in rallentamento rispetto al 23,4% della lettura finale di marzo ma nella quindicesima espansione consecutiva dopo una striscia di contrazione durata venti mesi. L'indice dei prezzi all'import è invece rimbalzato del 35,0% annuo, contro il 35,9% precedente.

Il rialzo di questa mattina del future Eurostoxx 50 ha permesso ai prezzi di tornare in contatto con il massimo dell'11 maggio a 3635 punti. La rottura di quei livelli lascerebbe spazio al test a 3665 della media mobile esponenziale a 20 giorni. Resistenza successiva a 3715, linea che unisce il massimo del 21 aprile con quello del 5 maggio. Sopra quei livelli si aprirebbe la strada a movimenti in area 3820. Solo il ritorno al di sotto di area 3550 (anticipato dalla violazione di area 3600) potrebbe riportare i prezzi sul minimo del 10 maggio a 3466 punti, ultimo supporto in grado di evitare il ritorno sul minimo di marzo a 3380.

