Il Consiglio di Amministrazione di Pattern S.p.A. (EGM:PTR), società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, ha approvato il progetto di Bilancio d'Esercizio della Capogruppo e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021.

? Ricavi delle vendite: € 69,5 milioni (€ 52,6 milioni)+32,2%

? EBITDA : € 7,7 milioni (€ 5,4 milioni) +42,8%

? EBITDA Margin: 11% (10%)

? Utile di Esercizio: € 3,7 milioni (€ 3,0 milioni) +22,6%

? PFN Cash positive per € 3,1 milioni (cash positive per € 8,8 milioni)

Proposta di dividendo a € 0,071 per azione il dividend yield è cresciuto da 0,6% del 2020 al 1,4% del 2021

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il mercato della moda sarà sempre più caratterizzato da alcune delle nuove tendenze evidenziate per il business del lusso. Le aziende dovranno essere in grado di reagire all'attuale contesto di incertezza, una situazione in cui la flessibilità e la prontezza decisionale saranno indispensabili. Strategicamente l'imperativo del 2022 sarà quindi di continuare ad approfittare delle opportunità commerciali su segmenti, mercati e canali diversi da quelli di appartenenza anche eventualmente con operazioni di M&A. Per quanto riguarda l'andamento economico, le prospettive per il 2022 sono ancora di un mercato "perturbato" con un primo semestre comunque in buona crescita ed un secondo semestre ancora incerto per la contestuale situazione politica in Ucraina. Nel medio-lungo termine le prospettive per gli anni 2023 e 2024 appaiono del tutto positive. Si prevede in generale una maggior sensibilità agli aspetti di qualità della manifattura e della sostenibilità del prodotto e della filiera. Questo alla luce anche del reshoring in atto in Italia di attività prima svolte all'estero, con un conseguente ampliamento del Made in Italy nel segmento del lusso. Di questo scenario beneficeranno ulteriormente le maison facenti parte dei grandi gruppi stranieri presenti in questo settore - in particolare quelli francesi - poiché la loro supply chain non ha mai abbandonato l'Italia.

