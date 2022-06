PayPal scommette sull'emergente segmento del Bnpl (buy-now-pay-later ovvero compra ora e paga dopo), che di recente ha visto l'ingresso anche di Apple. L'azienda di Palo Alto ha infatti annunciato una nuova offerta che permetterà ai suoi utenti di spalmare il costo degli acquisti, compreso tra 199 e 10.000 dollari, in rate mensili, per un periodo che potrà arrivare fino a 24 mesi. Finora il servizio Bnpl di PayPal era il cosiddetto Pay in 4 (paga in quattro rate), che prevedeva pagamenti bisettimanali. PayPal aveva chiuso in rally del 4,65% mercoledì al Nasdaq.

