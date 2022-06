Peloton Interactive cambia anche il chief financial officer. L'azienda newyorkese (specializzata in attrezzature ginniche e in corsi di fitness in streaming), alle prese con il crollo della domanda post-pandemia, in febbraio aveva già cambiato chief executive: Barry McCarthy, ex di Spotify Technology e Netflix, aveva rimpiazzato John Foley. E ora Peloton annuncia l'uscita di Jill Woodworth, chief financial officer dal 2018. Il 13 giugno il suo incarico passerà a Liz Coddington, in precedenza vice president di finance per Amazon Web Services (Aws, la sussidiaria di Amazon.com attiva nei servizi cloud). Peloton aveva chiuso in declino dello 0,40% lunedì al Nasdaq (il titolo si è deprezzato di circa il 65% da inizio 2022).

(RR - www.ftaonline.com)