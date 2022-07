Secondo fonti citate da Reuters, il Pentagono sarebbe vicino a siglare un ordine per 375 aerei F35 con Lockheed Martin. Dai 221 milioni di dollari che erano il prezzo di un F35 al debutto nel 2007, l'ampliamento della produzione e la crescita del know-how hanno permesso di ridurre la cifra a circa 79 milioni. Su tali basi si tratterebbe comunque di una commessa da 30 miliardi per Lockheed. La trattativa arriva durante il Farnborough International Airshow, cruciale appuntamento per l'industria dell'aerospaziale in corso in Inghilterra fino al prossimo 22 luglio. Lockheed aveva chiuso in declino del 2,79% lunedì al Nyse.

