Bank of America (BofA) ha sfiorato una perdita del 2% in premarket (la seduta di venerdì al Nyse si era però chiusa con un rimbalzo del 7,04%), dopo che il colosso bancario Usa ha comunicato risultati per il secondo trimestre complessivamente sotto alle attese del mercato. L'eps rettificato è calato da 1,03 dollari a 73 centesimi, a fronte di ricavi in crescita da 21,47 a 22,69 miliardi. Il consensus di FactSet era invece rispettivamente per 75 centesimi e 22,70 miliardi. Tra i singoli business le entrate di Global Banking sono scese dell'1,7% annuo a 5,01 miliardi, contro i 5,19 miliardi stimati dagli analisti. Quelle di Global Markets sono invece calate del 4,6% a 4,50 miliardi, contro i 4,75 miliardi del consensus di FactSet.

