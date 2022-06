Thomas Barkin, president della Federal Reserve (Fed) di Richmond, considera "ragionevole" la guidance dell'istituto centrale di Washington per un rialzo dei tassi d'interesse Usa di 50 o 75 punti base nel meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) di 26-27 luglio. Tuttavia, riporta Reuters, Barkin ha messo in guardia sul muoversi tanto velocemente da danneggiare l'economia. "Non vuoi davvero rompere inavvertitamente qualcosa e portare a una significativa ritirata nelle reazioni degli attori economici che non stavi anticipando. È una questione di equilibrio e penso che il giudizio giochi un ruolo enorme", ha sottolineato intervenendo a un webinar organizzato dalla National Association for Business Economics.

