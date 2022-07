Secondo Mary Barra la carenza di chip proseguirà anche nel 2023 e la chief executive di General Motors (Gm) fa pressione perché Washington incoraggi la produzione domestica di semiconduttori. Barra, intervistata dalla Cnbc, ha sottolineato che nel secondo trimestre Gm non ha potuto completare 95.000 veicoli a causa della mancanza di componentistica. Sono ormai quasi due anni che i problemi di supply chain e la crisi dei chip frenano l'automotive a livello globale. "È così importante ottenere la produzione di chip in questo paese. Il Chips Act è fondamentale", ha sottolineato riferendosi al progetto di legge Creating Helpful Incentives to Produce (Chips, appunto), che se venisse approvato dal Congresso Usa incentiverebbe la produzione locale. Gm aveva chiuso in rally del 4,05% venerdì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)