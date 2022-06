Secondo Ben Bernanke la Federal Reserve (Fed) è in grado di evitare una recessione in Usa.

di Financial Trend Analysis

Secondo Ben Bernanke la Federal Reserve (Fed) è in grado di evitare una recessione in Usa. "L'economia statunitense oggi è un coacervo. Una recessione è possibile. E gli economisti sono pessimi nel prevedere le recessioni. Tuttavia penso che la Fed abbia una possibilità decente, una possibilità ragionevole di fare quello che Jay Powell definisce atterraggio morbido", ha dichiarato intervistato domenica dalla Cnn. Bernanke, che ha guidato la Fed dal 2006 al 2014 (gestendo nei suoi due mandati la crisi dei mutui subprime), ha però posto una condizione per la sua previsione, ovvero che la pressione inflazionistica dal lato dell'offerta migliori.

