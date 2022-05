Secondo Ben Bernanke, la Federal Reserve ha reagito in ritardo all'inflazione in Usa e questo è stato un errore.

Secondo Ben Bernanke, la Federal Reserve ha reagito in ritardo all'inflazione in Usa e questo è stato un errore. L'ex chairman dell'istituto centrale di Washington, intervistato nel programma Squawk Box della Cnbc, ha ammesso che "uno dei motivi era che non volevano scioccare il mercato". "Penso che in retrospettiva sia stato un errore". E penso che siano d'accordo che è stato un errore", ha però aggiunto. Bernanke ha guidato la Fed dal 2006 al 2014 (gestendo nei suoi due mandati la crisi dei mutui subprime).

