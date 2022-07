Secondo Raphael Bostic, president della Federal Reserve (Fed) di Atlanta, aumenti dei tassi d'interesse Usa troppo drastici potrebbero rappresentare un rischio per le tendenze positive ancora osservate nell'economia e aggiungere ulteriore incertezza. "Muoversi in modo troppo drammatico penso minerebbe molte delle cose che stanno funzionando bene. Il mio obiettivo è provare a sistemare le cose che non funzionano riducendo al minimo gli effetti negativi di spillover che potrebbero toccare altre parti dell'economia", ha dichiarato nel corso di un forum organizzato dal Tampa Bay Business Journal. Come nota Reuters, Bostic non ha detto esplicitamente se sosterrà un altro aumento di 75 punti base nel meeting di 26-27 luglio del Federal Open Market Committee (Fomc) o addirittura quello da 100 punti base che il mercato inizia ad aspettarsi ma ha semplicemente notato che la Fed vuole che la sua stretta monetaria sia "ordinata".

