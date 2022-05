Raphael Bostic, president della Federal Reserve (Fed) di Atlanta, si è detto favorevole ad aumenti dei tassi d'interesse Usa di 50 punti base nei prossimi meeting, dopo quello già deciso settimana scorsa dal Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie), ma ha di fatto escluso il suo sostegno a un incremento di 75 punti. "Per me 50 punti base è già una mossa sufficientemente aggressiva. Non penso che dovremmo andare oltre", ha dichiarato in un'intervista a Bloomberg. "Dal mio punto di vista dovremmo muoverci un paio di volte per vedere cosa succede. Valutare come risponde l'economia, guardare se l'inflazione continua ad avvicinarsi al nostro obiettivo del 2% e poi potremmo fare una pausa e vedere come stanno andando le cose", ha aggiunto.

