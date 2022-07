Secondo Raphael Bostic, president della Federal Reserve (Fed) di Atlanta, la recessione in Usa è evitabile anche con altri rialzi dei tassi d'interesse. "C'è abbastanza slancio nell'economia. Non sembra una recessione", ha sottolineato. In una tavola rotonda con i giornalisti, Bostic ha ricordato che il mercato del lavoro ha aggiunto 372.000 posti in giugno. "E questo mi dice che c'è abbastanza slancio nell'economia e abbastanza capacità da vedere un rallentamento in cui abbiamo ancora creazione di posti di lavoro", ha aggiunto. Bostic ha detto di essere favorevole a un ulteriore incremento del costo del denaro di 150 punti base quest'anno, a partire da un aumento di 75 punti nel meeting di 26-27 luglio del Federal Open Market Committee (Fomc).

(RR - www.ftaonline.com)