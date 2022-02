Secondo James Bullard, president della Federal Reserve (Fed) di St. Louis, un rapido cambio nella politica monetaria dell'istituto centrale di Washington non rappresenta una minaccia per l'economia o il mercato. "Penso che si possa fare in un modo che sia organizzato e non dirompente per i mercati", ha dichiarato, ricordando che la Fed si sta solo allontanando dalla sua posizione di estremo allentamento ma non si sta muovendo verso una politica restrittiva. Bullard ha anche notato come Fed e mercato guardino alle stesse cose. "Non vedo davvero alcuna minaccia per il mercato a questo punto", ha detto. Bullard, tra i rappresentanti della Fed, è quello che finora si è espresso in maniera più diretta a favore di un rialzo dei tassi Usa di 50 punti base e non di 25 punti, anche se non lo ha fatto direttamente. In precedenza, infatti, aveva dichiarato che l'obiettivo della Fed dovrebbe essere di aumentare il costo del denaro complessivamente di 100 punti base entro il 1° luglio. Per raggiungere tale obiettivo però sarebbe necessario che almeno uno degli incrementi fosse superiore ai 25 punti base, visto che il Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie) si riunirà solo tre volte prima di tale data (il meeting di luglio si terrà il 26 e il 27).

