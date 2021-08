[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : una guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Secondo James Bullard, president della Federal Reserve (Fed) di St. Louis, la variante Delta del Covid-19 non farà deragliare l'economia Usa. "L'economia si è chiaramente adattata alla situazione pandemica. Le aziende hanno trovato il modo di produrre e fornire i loro servizi e le famiglie hanno trovato il modo di continuare a consumare. Non vedo la Delta in grado di fermare il processo", ha dichiarato nel corso di un'intervista a Barron's Live. "Dovremmo andare avanti con il tapering", ha sottolineato. Bullard, che nel 2022 sarà membro votante del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie), ha dichiarato di volere che la riduzione degli acquisti di asset termini entro fine marzo. Ciò darebbe alla Fed la possibilità di iniziare ad aumentare i tassi se l'inflazione rimanesse ostinatamente alta. Andare più lentamente e azzerare lo stimolo in un secondo momento aumenterebbe il rischio che la Fed debba agire "in modo rapido" per esercitare una pressione al ribasso sull'inflazione, ha concluso.

(RR - www.ftaonline.com)