Secondo James Bullard, president della Federal Reserve (Fed) di St. Louis, i dati sull'occupazione pubblicati venerdì indicano un'economia Usa solida con pochi segnali di recessione all'orizzonte e in grado di resistere a tassi d'interesse più elevati. Bullard ha evidenziato che altre metriche, come un'ampia misura dei redditi dei lavoratori e delle imprese, suggeriscano che l'economia si è probabilmente espansa nei primi sei mesi di quest'anno. Aziende e altri datori di lavoro hanno creato 2,7 milioni di posti di lavoro in questo periodo, cifra che riflette una prospettiva ottimistica tra le imprese. "Semplicemente non sembra che l'economia Usa sia stata in recessione negli ultimi due trimestri", ha concluso.

