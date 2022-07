Secondo James Bullard, president della Federal Reserve (Fed) di St. Louis, la ripresa economica sta proseguendo in Usa e la crescita continuerà quest'anno anche se l'istituto centrale di Washington aumenterà drasticamente i tassi d'interesse per ridurre un'inflazione inaccettabilmente elevata. Di fronte ai timori di una recessione e a indicazioni sul possibile declino del Pil Usa anche nel secondo trimestre (dopo che settimana scorsa la terza lettura relativa al primo trimestre aveva evidenziato una contrazione dell'economia dell'1,6% sequenziale), Bullard ha respinto questa narrazione, indicando una misura alternativa, nota come gross domestic income (Gdi, in italiano reddito interno lordo), che mostra invece che l'economia si sta effettivamente espandendo. "A questo punto, sembra che la misura del Gdi sia più coerente con i mercati del lavoro osservati, suggerendo che l'economia continua a crescere", ha spiegato, intervenendo a un evento organizzato dalla Little Rock Regional Chamber in Arkansas.

(RR - www.ftaonline.com)