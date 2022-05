Per Daimler Truck la domanda di bus resterà debole per ancora tre anni. Secondo Till Oberwörder, responsabile della divisione bus del colosso tedesco, a fronte della percezione di un ritorno dei viaggi, con i clienti che indicano un aumento per gite scolastiche e prenotazioni turistiche, gli ordini di veicoli in Europa non torneranno ai livelli precedenti fino alla metà del decennio. Come ricorda il Financial Times, le vendite di Daimler sono crollate in Europa dai 9.200 autobus del 2019 alle circa 6.400 del 2021. Il calo è stato più marcato negli acquisti da parte di società private, con una flessione degli ordinativi del 50% rispetto ai livelli pre-pandemici. Daimler Buses ha dovuto chiudere l'impianto di Ulm, in Germania, il 17 marzo 2020, e il sito è rimasto di fatto inattivo per quasi un anno e mezzo. Daimler Truck aveva chiuso in declino dello 0,92% venerdì a Francoforte, contro il guadagno dello 0,84% del Dax.

