[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Secondo Mary Daly, numero uno della Federal Reserve Bank (Fed) di San Francisco, l'istituto centrale di Washington potrebbe essere in grado di iniziare a ridurre il suo sostegno straordinario all'economia Usa entro la fine del 2021 o all'inizio del 2022. "Non ci siamo ancora arrivati ma è opportuno iniziare a prepararsi per il momento in cui raggiungeremo tale soglia", ha dichiarato Daly, nel corso di un evento sul clima organizzato dal Peterson Institute. Daly ha confermato gli ulteriori progressi sostanziali verso piena occupazione e target d'inflazione al 2% che sono la soglia fissata dalla Fed per avviare la riduzione del programma di acquisto di 120 miliardi di dollari di asset al mese. "Penso che sia possibile persino arrivarci più avanti quest'anno o all'inizio del prossimo", ha aggiunto. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.