Secondo Esther George, president e chief executive della Federal Reserve (Fed) di Kansas City, in agosto i tassi d'interesse Usa saranno intorno al 2,00% dopo che l'istituto centrale di Washington li ha aumentati di 50 punti base in marzo e a inizio mese (portandoli in un range compreso tra lo 0,75% e l'1,00%). "La Fed ha ribadito l'impegno ad agire rapidamente per ripristinare la stabilità dei prezzi e mi aspetto che ulteriori aumenti dei tassi potrebbero portare il tasso sui federal fund intorno al 2% entro agosto, un ritmo significativo di cambiamento nelle impostazioni politiche", ha sottolineato nel corso di un evento organizzato dalla Fed di Kansas City. "La prova che l'inflazione sta chiaramente decelerando informerà i giudizi per un ulteriore inasprimento", ha aggiunto, precisando che gli aumenti dei tassi possono solo ridurre la domanda ma non possono influenzare i fattori dell'offerta che hanno anche un forte impatto sull'inflazione. "L'evoluzione dei suoi sforzi insieme ad altri fattori influenzerà il corso della politica monetaria, richiedendo un monitoraggio continuo e attento", ha concluso.

(RR - www.ftaonline.com)