Secondo Patrick Harker, president della Federal Reserve Bank (Fed) di Philadelphia, è arrivato il momento perché l'istituto centrale di Washington inizi a valutare il modo migliore per rallentare il suo piano di stimolo a un'economia Usa in costante ripresa. "Stiamo pianificando di mantenere bassi i tassi d'interesse a lungo ma potrebbe essere il momento di pensare almeno a pensare di ridurre gli acquisti di 120 miliardi di dollari al mese in Treasury e mortgage-backed security", ha dichiarato Harker. "Rimuoveremo gli allentamenti con attenzione e metodicamente mentre l'economia continua a rafforzarsi. Il nostro obiettivo qui è quello di essere noiosi", ha aggiunto. (RR - www.ftaonline.com)

