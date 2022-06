Hyatt Hotels grazie al weekend del Memorial Day ha segnato in maggio i ricavi più solidi dal novembre 2019, prima dello scoppio della pandemia di coronavirus. Il colosso alberghiero ha comunicato per lo scorso mese ricavi per camera disponibile in crescita del 2% rispetto ad aprile a 127 dollari. Se il risultato dell'intero mese di maggio è ancora inferiore del 6% rispetto al maggio 2019, i ricavi per camera disponibile nel solo weekend del Memorial Day sono invece rimbalzati del 24% sullo stesso periodo del 2019. Hyatt aveva chiuso in rialzo dell'1,36% venerdì al Nyse.

