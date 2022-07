Anche se ufficialmente non è così per il 58% degli americani la recessione è già arrivata in Usa.

Anche se ufficialmente non è così per il 58% degli americani la recessione è già arrivata in Usa. A dirlo è l'edizione di luglio di un sondaggio condotto da Investor's Business Daily (Ibd) e TechnoMetrica Institute of Policy and Politics (Tipp) e citato da MarketWatch. Secondo l'Ibd/Tipp Economic Optimism Index, in giugno la percentuale di cittadini Usa che pensavano che l'economia fosse in recessione era del 53% (48% in maggio). Soltanto il 19% degli intervistati ha dichiarato che i loro salari sono rimasti al passo con l'inflazione galoppante. E il 91% dei cittadini americani si dichiara preoccupato per il percorso dell'inflazione nei prossimi 12 mesi.

