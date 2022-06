Secondo un sondaggio condotto dal Financial Times in collaborazione con l'Initiative on Global Markets della Booth School of Business della University of Chicago, l'ipotesi di recessione in Usa il prossimo anno è molto concreta.

Secondo un sondaggio condotto dal Financial Times in collaborazione con l'Initiative on Global Markets della Booth School of Business della University of Chicago, l'ipotesi di recessione in Usa il prossimo anno è molto concreta. Per quasi il 70% degli economisti accademici intervistati sarà recessione nel 2023: il 39% la prevede tra primo e secondo trimestre mentre per il 30% è più probabile che si concretizzi nel secondo semestre.

