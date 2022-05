Per Neel Kashkari, president della Federal Reserve (Fed) di Minneapolis, l'istituto centrale di Washington farà quello che deve fare per ridurre l'inflazione molto alta, tuttavia dipenderà in parte dalla velocità con cui i vincoli su energia e supply chain si dissolveranno.

Per Neel Kashkari, president della Federal Reserve (Fed) di Minneapolis, l'istituto centrale di Washington farà quello che deve fare per ridurre l'inflazione molto alta, tuttavia dipenderà in parte dalla velocità con cui i vincoli su energia e supply chain si dissolveranno. "Sono fiducioso per il fatto che i miei colleghi e io abbiamo la convinzione di fare ciò che dobbiamo fare per riportare l'inflazione al ribasso. Spero che dovremo fare di meno con la supply chain che si normalizzerà", ha dichiarato in una conferenza organizzata dalle Fed di Dallas e Minneapolis, citate da Reuters.

(RR - www.ftaonline.com)