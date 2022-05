Secondo Neel Kashkari, president della Federal Reserve (Fed) di Minneapolis, l'istituto centrale di Washington potrebbe essere costretto a spingere i tassi in una posizione di contrazione per frenare l'inflazione. "Dovremo osservare i dati in arrivo nei prossimi mesi per determinare se rispettare le attuali linee guida sia sufficiente per spingere l'inflazione al ribasso o se dovremo fare di più", ha dichiarato in un intervento pubblicato sulla piattaforma Medium e citato da Reuters. Kashkari ha sottolineato come la guerra in Ucraina e i lockdown in Cina probabilmente ritarderanno qualsiasi normalizzazione della supply chain. Fattori che "se non si ridurranno rapidamente allora dovremo probabilmente spingere i tassi reali di lungo termine in territorio restrittivo per riportare in equilibrio domanda e offerta", ha aggiunto.

