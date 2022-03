Secondo Haruhiko Kuroda, governatore della Bank of Japan (BoJ), è ancora presto per discutere di una uscita dall'allentamento monetario perché l'inflazione è ancora sotto al target del 2% dell'istituto centrale nipponico. Secondo quanto riporta MarketWatch, alla domanda di una commissione parlamentare se la BoJ stia valutando la possibilità di vendere le sue partecipazioni in Etf, Kuroda ha detto che per ora continuerà il programma d'acquisto ma, quando arriverà il momento, l'istituto si sforzerà di evitare perdite o creare confusione per il mercato. Kuroda ha anche notato che gli aumenti dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari in Giappone potrebbero pesare sui salari reali e sull'economia in generale.

